Una abuela desvela el menú de su boda de hace 51 años: "283 pesetas, ¡costó 1.70 euros!"

Una yaya se ha hecho viral al mostrar el ticket del banquete de su boda, celebrado hace más de 50 años, por apenas 1,70 euros. Un menú que incluía vino, pan, pollo, filetes, ensalada y postre.

Los abuelos siguen siendo noticia en Aruser@s. Esta vez, una yaya ha compartido el ticket de lo que le costó el menú que se comió junto a su marido el día de su boda, hace más de 50 años. Un precio que ha dejado con la boca abierta a sus nietos.

Como vemos en el viral, la abuela sostiene la cuenta del bar y comienza a desvelar todo lo que comieron por un total de 283 pesetas: media botella de vino, pan, dos ensaladas, dos raciones de pollo, dos filetes y dos naranjas de postre.

"¡Señores! 1,70 euros, y mi abuelo ganaba en esa época 6.000 pesetas (36,061 euros)", alucina la joven, mientras la abuela asegura que fue un auténtico homenaje: "¡Copa de licor y todo!".

Alfonso Arús confiesa que hace poco revisó varios tickets y la nostalgia "le hizo llorar". "Comer dos personas a todo tren, malgastando, eran 5.000 pesetas", recuerda el presentador del programa. "Hemos tenido dos grandes timos: el del euro y el del COVID", zanja.

