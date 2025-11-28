El insólito aviso del secretario de Transporte de EEUU sobre viajar en pijama desata las risas en Aruser@s

El secretario de Transporte de Estados Unidos ha pedido prohibir que la gente acuda a los aeropuertos vestida con pijama, recomendando ponerse "tejanos y camisa para ir más arreglados".

Alfonso Arús lleva al plató una noticia viral que ha puesto en evidencia cómo muchos pasajeros priorizan la comodidad sobre la etiqueta en los vuelos largos.

Y es que, según cuenta el presentador del programa, el secretario de Transporte de Estados Unidos exige que se prohíba ir con pijama a los aeropuertos. "Lo ha dicho ahora porque empiezan los viajes para Acción de Gracias y cuenta que hay muchos americanos que acuden mal vestidos al avión, en concreto, con pijamas y pantuflas, por lo que ha pedido a la gente que se ponga tejanos y camisa para ir más arreglados", detalla la colaboradora Alba Sánchez.

Para Alfonso Arús, esta medida es una pena, porque "se va muy bien en pijama". "Entiendo que no te puedas pasar siete horas haciendo escala en el aeropuerto con el pijama, pero si vas al baño dos minutos antes de embarcar, tiene lógica", opina el presentador del programa.

