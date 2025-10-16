Hans Arús, a la experta que desvela las 3 prendas que "gritan mal gusto": "Así visten los futbolistas jóvenes"

Ahora
Ni chándal ni zuecos de goma ni logos XXL. Según una experta en protocolo, estas 3 prendas "deberían desaparecer de los armarios elegantes".

"Está definiendo a los futbolistas jóvenes de ahora", bromea Hans Arús, tras escuchar lo que ha desvelado una experta en protocolo sobre "las prendas que deberían desaparecer de los armarios elegantes", sobre todo en "un ámbito laboral".

Según María José Gómez, estas son las "3 prendas que gritan mal gusto".

El chándal o los leggis que utilizamos como prenda de vestir. Para situaciones en un ambiente deportivo no hay problema, pero para el ámbito laboral: "Prohibido". "Creo que las marcas no coinciden, porque hay muchas que han hecho del chándal un artículo de lujo", asegura Alfonso Arús.

Los zuecos de goma. "Serán muy cómodos, pero no son compatibles con el buen vestir", señala María José.

Los logos XXL. "Aquí las marcas tampoco van a estar de acuerdo", bromea Alfonos Arús, mientras que la especialista "invita" a la gente a "la discrección" sin prendas "cargadas de logotipos sobredimensionados".

