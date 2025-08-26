La ingeniosa táctica de un joven para que te sirvan el menú del avión si te duermes

Si no perdonas no degustar los menús del avión pese a que te tengan que despertar porque estás dormido, no te pierdas el método de este joven que ya se ha vuelto viral en redes.

Si hay algo que a muchos nos duele en el alma es que nuestro compañero de viaje no nos avise cuando pasan con la comida y nosotros estamos dormidos. Para los que viajan solos la cosa se complica, y es que intentas no echarte una cabezadita en los momentos donde llega el carrito.

Sin embargo, muchas veces el sueño se apodera de nosotros y terminamos por caer. Por eso, un joven se ha vuelto viral por mostrar en la pantalla de su móvil lo que quiere pedir para comer en caso de que caiga rendido del agotamiento. Una táctica que ha maravillado a los colaboradores en el programa.

"Pollo", escribe el chico en el móvil, mientras su compañero de vuelo graba la reacción de la azafata cuando pasa cerca del asiento del chico.

Los Aruser@s aplauden el método, pero para Andrés Guerra falta añadir un comentario: "Y despiértame cuando me lo traigas". "También se podría poner tu número de asiento y lo que quieres", expresa Alba Gutierrez, algo en lo que está de acuerdo Tatiana Arús. "Eso es, como en los hoteles".