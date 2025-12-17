El infalible truco de una madre para que su hijo le ayude en las tareas de casa

Convertir una tarea aburrida en un juego puede ser la clave para que los más pequeños colaboren en casa. Así lo ha demostrado esta madre con un ingenioso y divertido método.

Después de poner varias lavadoras, llega uno de los momentos más tediosos del día a día: recoger toda la ropa del interior tras el secado. Una tarea que esta mamá ha decidido no hacer sola y para la que ha encontrado al ayudante perfecto: su hijo pequeño.

Con mucho sentido del humor, la madre le hace creer al niño que su Tablet se encuentra dentro de la secadora. Para recuperarla, solo hay una condición: sacar toda la ropa del interior.

Lejos de protestar, el pequeño se lanza a la misión sacando prenda tras prenda con una energía contagiosa.

"¿No os parece que el niño se lo toma muy bien?", comenta Tatiana Arús, al ver la alegría con la que el pequeño colabora. Un truco sencillo, y con un poco de imaginación, con el que todos pueden arrimar el hombro en casa.

