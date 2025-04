La indignación de un profesor de instituto por haber tenido que hacer de "niñero" tras el apagón: "Como en una guardería, sin dar clase"

"Os cuento cómo ha ido la mañana en el instituto que, para mí, ha sido un absoluto descontrol y una absoluta vergüenza", afirma @pedrilegend en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. El tiktoker es profesor de matemáticas en un centro de secundaria y no ha acogido de buen grado que, tras el apagón, no hubiera actividad lectiva, pero las puertas sí estuvieran abiertas.

Lo que le indigna en primer lugar es que la Junta de Andalucía, la comunidad en la que trabaja, avisara, asegura él, "a las 2 de la mañana" de esta decisión, "cuando las familias estaban durmiendo". "Como si fuera una guardería esto, no se va a dar clase", se queja. "Yo no he estudiado una carrera ni he hecho unas oposiciones para cuidar de nadie. Yo no soy el niñero de nadie", estalla.

El docente no entiende el motivo por el que ayer se decidiera que no había clases y que los chavales estuvieran "seis horas o siete dando vueltas por los pasillos, por el patio". Asegura que él entiende la preocupación de los padres por no tener dónde dejar a sus hijos mientras ellos trabajan, pero insiste en que no es "un cuidador de niños".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con las reflexiones de este profesor. "Tiene toda la razón. Si el profesor y los alumnos están, ¿qué es lo que impide que se dé la clase?", se pregunta. "De verdad, creo que aquí hay mucha gente 'patilleándose' las fiestas y aprovechando el apagón", comenta.