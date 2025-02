Premios Lo Nuestro

India Martínez y Will Smith cantan por primera vez 'First Love', donde fusionan el flamenco y el rap

Tatiana Arús enseña en este vídeo cómo suena 'First love', la canción de Will Smith e India Martínez que han cantando por primera vez en los Premios Lo Nuestro y que "no deja a nadie indiferente".