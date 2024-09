"Os lanzo una duda que me surgió este verano estando en la playa,¿por qué la gente va al baño del chiringuito descalza?", pregunta Iñaki Urrutia a sus seguidores en redes sociales. El humorista se ríe de la gente que piensa que "no pasa nada", ya que, para ellos, estar en el chiringuito es "como estar en la playa". "Está llena de pis igual, ¿o te crees que no se han meado fuera?", dice y añade que, "la estás pisando igual".

"Pues ya me bañaré en la playa y se me irá todo", dice irónicamente, haciendo alusión a la gente que "le da igual". "Lo que no se te van a ir son los hongos que vas a coger. Los hongos y la hostia que tienes", sentencia.