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El impactante vídeo en el que J Balvin sufre una llamarada en pleno concierto: "Me quemé las pestañas"

"Me quemé las pestañas con el fuego del show", explica J Balvin en este vídeo tras el accidente que ha sufrido sobre el escenario en su concierto en Chicago.

El impactante vídeo en el que J Balvin sufre una llamarada en pleno concierto: "Me quemé las pestañas"

J Balvin ha sufrido un accidente en el escenario durante su concierto en Chicago. "Me quemé las pestañas con el fuego del show", explica el propio cantante, que muestra los resultados en el vídeo. Y es que, como se puede ver en las imágenes, una fuerte llamarada aparece sobre él desde el suelo. "Se podría haber quemado el ojo", afirma, sorprendida, Angie Cárdenas.

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