Shakira cumplió ayer 46 años y lo celebró con una fiesta de cumpleaños por todo lo alto con muchos invitados. Entre ellos destaca Gorka, el instructor de surf de la cantante. Sus fans se apostaron en la puerta de la vivienda para cantarle el 'cumpleaños feliz' e incluso tocar con un acordeón la 'Music Sessions #53', que la artista colombiana dedicó a su ex, Gerard Piqué, quien, curiosamente, también cumple años en la misma fecha.

Al evento no faltaron los mariachis, regalo de sus admiradores, que cantaron en la puerta 'Cielito lindo'. Su actuación llegó a los oídos de Shakira, que les abrió las puertas de su casa para que actuaran en la celebración, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

"Ha bailado y disfrutado con cada canción. Le tocamos canciones alegres, pero no de despecho. De Piqué intenté que pidiera 'Rata de dos patas', pero no, no quiso. Ya lo superó. Está bien y tomándose sus tragos, como buena colombiana", dice uno de los mariachis a la prensa. "Los mariachis vieron a la bruja", bromea María Moya.

Shakira salió al balcón de nuevo para saludar a todos los presentes y agradecer las muestras de cariño. También se acercaron a las ventanas sus hijos Milan y Sasha. La noche finalizó con una exhibición de fuegos artificiales.

"Yo no digo que no, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera en el día de su cumpleaños. Pero, si durante muchísimo tiempo se nos ha vendido que era una fecha especialísima porque coincidía con el cumpleaños de Piqué y nunca ha ocurrido eso y ahora, a mí, la frase 'lo ha superado', no me cuadra", comenta Alfonso Arús.