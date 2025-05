¿Los hombres solo tienen amigas que les parezcan guapas? Alfonso Arús desata el debate en Aruser@s con los resultados de un estudio

"Hay un estudio muy interesante que asegura que los hombres solo tienen amigas que les gusten físicamente", cuenta Alfonso Arús en Aruser@s, desatando el debate en plató. Por si no ha quedado claro, insiste: "Todas las amigas de un tío son guapas a ojos del tío".

En cambio, en el caso de los mujeres ocurre algo muy diferente: "solo tienen amigos que no les gusten físicamente". "Para no tener pensamientos impuros", reflexiona Patricia Benítez.

Alba Gutiérrez le da una vuelta a esta premisa. "Entonces, ¿vuestras amigas guapas al inicio fueron una intención de ligue?", pregunta al presentador, que tira balones fuera y asegura no saber la respuesta.

"Es verdad que los amigos que tengo yo, cuando me hablan de sus amigas siempre hablan muy bien y me dicen, '¿verdad que es muy guapa?'", cae en la cuenta de pronto Tatiana Arús. Sin embargo, Rocío Cano cree que cuando se tiene una amistad, se tiende a resaltar estas características. "Yo me considero amiga de (Marc) Redondo y digo 'mira, qué chaval más guapo'", pone como ejemplo.