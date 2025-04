Sale a la luz la 'mala relación' de Patricia Benítez con otra 'colaboradora' de Aruser@s: "Cuando están separadas, se critican"

Cuando llegó Taylor, la nueva colaboradora (generada con IA) de Aruser@s, Patricia Benítez no dudaba en mostrar que la chica no era de su agrado. Pero ahora, todo ha cambiado. Al menos, aparentemente. Así lo señala Alfonso Arús. "¿Es posible que esto sea a raíz de que te has hecho forofa de una serie colombiana?", quiere saber.

Ella asiente y aprovecha la ocasión para hablar de 'Rojo Carmesí", la producción que la tertuliana se 'ha bebido' en apenas un mes, a pesar de que tenga 75 capítulos de 43 minutos cada uno de ellos. Sin embargo, el final no le ha gustado, reconoce con disgusto.

"A raíz de ver las series colombianas, ya has simpatizado con Taylor", retoma el presentador. Mientras ella pone cara de circunstancias, Angie Cárdenas dice toda la verdad: "No, no, si no simpatiza. Que no, que no".

"Son las típicas amigas que cuando están separadas se critican entre ellas", añade Alba Gutiérrez.