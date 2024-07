Una persona crea un debate en redes sociales al confirmar que no entiende en qué momento se ha normalizado salir a las 12:00 de un hotel y no poder entrar hasta las 14:00. Según este usuario, antes en los hoteles, el 'check in' y el 'check out' eran a la misma hora, si se entraba a las 12:00 se salía a las 12:00. "¿Qué pasa con esas dos horas?", se pregunta. Algunos internautas comentan que lleva razón, mientras que otros le acusan de mentiroso.

"Depende del hotel, entre otras cosas porque si todo el mundo entra a la misma hora que la que sale no habría tiempo para hacer la habitación", expone Alfonso Arús, mientras que Angie Cárdenas apoya lo que dice el usuario y confirma que recuerda que ella solía entrar a las 12:00. Tatiana Arús cuenta que no entiende cuando le preguntan la hora estimada de llegada, porque afirma que siempre que llega a un hotel tiene que esperar.

"Es verdad que había una cierta posibilidad de que te cogieran a las 12:00, ahora es imposible", le comenta el conductor del programa a Hans. Alfonso Arús añade que lo peor no es entrar tarde, es que te echen pronto. "Hay un lenguaje subliminal que es cuando empiezan a aporrear la puerta y eso es que te están echando", explica.