Ahora

Promocionando ropa deportiva

Alfonso Arús, sobre el vestido de Georgina Rodríguez en estas sugerentes imágenes: "Como se te caiga algo al suelo, dalo por perdido"

"Si encoge lo más mínimo, tenemos un problema grave", bromea Alfonso Arús tras ver a Georgina Rodríguez con este minúsculo vestido de una sesión de fotos publicitarias. "Impacto, causa", responde Tatiana Arús.

Con el objetivo de promocionar una ropa deportiva, Georgina Rodríguez se ha enfundado los sugerentes conjuntos y vestidos que podemos ver en estas imágenes de las que se hace eco Aruser@s.

"Georgina, como siempre, muy en la línea de Georgina", comenta Tatiana Arús acerca de la influencer recién comprometida con Cristiano Ronaldo. "Ha habido un modelo que más corto, imposible", comenta entre risas Alfonso Arús. "Si encoge lo más mínimo, tenemos un problema grave", añade.

A Angie Cárdenas este 'outfit' le parece "más una lámpara que un vestido". "Si se te cae algo al suelo, dalo por perdido, no te arriesgues", recomienda el presentador a la modelo.

"Cuando se siente en las sillas de bar, que se quedan todas marcadas aquí...", comenta con gracia Alba Gutiérrez.

