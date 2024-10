Un usuario de X se vuelve muy viral al publicar un tweet en el que celebra el dinero que se ha ahorrado no yendo a seis bodasa las que le han invitado este año. "A ojo me he ahorrado más de 1.000 euros, no sentarme con desconocidos que mueven pañuelos sobre sus cabezas, comer 'pupietas' de pollo congeladas y que pongan a dj Karpin a las cinco de la mañana con un montadito de lomo en la mano", se puede leer en la publicación.

"Merece todo mi reconocimiento, este chico no solamente se ha ahorrado un dinero, sino que se ha ahorrado un latazo tremendo", afirma Alfonso Arús, que destaca que hay que ser valiente para decir que no a una boda para que no te retiren la palabra de por vida. "La gente que se casa cree que es la más importante del mundo", afirma.

Rocío Cano expone que hay que tener una excusa muy buena para no quedar mal y que no te hagan la cruz. "Pues mira, lo ideal es no ir a ninguna y así nadie se siente mal", opina Angie Cárdenas tras escuchar los argumentos del presentador y la tertuliana.