Aunque lo normal es tomarse unas copas durante el banquete, este hombre decidió adelantar la celebración de su enlace matrimonial y beberse hasta el agua de los floreros antes de la propia boda. En evidente estado de embriaguez y casi sin poder mantenerse en pie, el joven se casa con su pareja gracias a la ayuda de su amigo, que lo mantiene erguido y tiene que ayudarle incluso en el momento de intercambiar las alianzas de matrimonio.

La escena, que parece sacada directamente de la película 'Este muerto está muy vivo', tal y como apunta el colaborador de Aruser@s David Broc, muestra el lamentable momento se ha llevado el pase directo a la sección del programa 'Arusoros'

No sabemos si el matrimonio de esta pareja llegará lejos, pero lo que sí es cierto es que no ha empezado con muy buen pie. "Me hace eso a mí y es el divorcio más rápido de la historia", afirma Alba Gutiérrez.