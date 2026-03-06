La historia del mono Punch llega a la piel: aparecen los primeros tatuajes inspirados en él

La emotiva historia de Punch, un pequeño mono rechazado por su madre que encontró consuelo abrazando un peluche, ha ido un paso más allá: algunos seguidores ya han decidido llevarla tatuada para siempre.

La emotiva historia de Punch, un mono rechazado por su madre que encontró consuelo en un peluche, ha traspasado fronteras y ahora también ha marcado la vida de algunas personas de forma literal. Y es que ya han empezado a aparecer los primeros tatuajes que retratan al pequeño mono abrazando su inseparable peluche.

"Hasta hemos tenido que comprobar si era inteligencia artificial, porque se han multiplicado imágenes de este tipo", explica Alba Sánchez. "Pero este vídeo en concreto lo ha compartido el propio creador y la imagen es muy realista", añade.

De hecho, el propio tatuador ha comentado en redes que finalmente alguien se ha animado a hacerse el diseño. Se trata de un cliente de Córdoba que quiso llevar en la piel la imagen del pequeño Punch.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.