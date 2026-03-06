El susto de Alfonso Arús al ver las prendas de animales en la Semana de la Moda de París: "¿Hace falta imitar la pata de pollo?"

"Es horroroso la pata de pollo y el gato da miedo", asegura Alfonso Arús tras ver las prendas más llamativas de la Semana de la Moda de París: bolsos con patas de pollo y zapatos con gatos.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s rostros conocidos españoles que han acudido a la Semana de la Moda de París, como Nieves Álvarez, que llevó un diseño de terciopelo negro de Schiaparelli. Por otro lado, Tatiana Arús muestra una de las prendas que más ha llamado la atención: unos zapatos con la punta en forma de gato. "Parecen disecados", afirma Alba Gutiérrez en el plató, donde Alfonso Arús destaca que le da "yuyu".

Tatiana Arús también enseña otra de las prendas más originales: bolsos con patas de pollo. "¿Hace falta imitar la pata de pollo?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató, donde destaca que le parece "horroroso la pata de pollo y el gato, que da miedo". "¿Pero esto lo van a vender?", pregunta el presentador, que no da crédito.

María Pedraza sorprendió con un vestido de flores y labios rojos. "Ha lucido una estética bastante distinta a la que nos tiene acostumbrados", destaca la colaboradora de Aruser@s, que también enseña el look de Ana Rujas, de terciopelo y la pedrería como protagonista.

Por último, Pilar Rubio acudió al desfile de Zuhair Murad, su diseñador de cabecera. "Ella es imagen, de hecho vistió del diseñador en su noche de bodas", explica Tatiana Arús, que destaca que en un día termina la Semana de la Moda de París.

Ester Expósito, Victoria Federica con su novio...

Muchos famosos españoles tampoco quisieron perderse el inicio de la Semana de la Moda de París. Ester Expósito, Victoria Federica con su novio o Pedro Almodóvar conquistaron los desfiles.

