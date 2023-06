"Tuve un jefe que me prohibía usar el baño porque era exclusivo para su uso personal", cuenta una usuaria de Twitter en estehilo viral que comentan nuestros amigos de Aruser@s. "¿La gente dónde mingita?", pregunta con asombro Alfonso Arús. Patricia Benítez no quiere ni imaginarse qué hacía el jefe en ese lavabo para no querer compartirlo.

Pero ojo, porque Hans Arús anuncia que el segundo tiene más tela todavía... y así es. "El día de mi cumpleaños mi jefa descubrió mi horóscopo y como, según ella, yo era tierra-tierra y ella agua, nos teníamos que llevar mal. Desde ese momento comenzó a putearme a saco en el trabajo porque el horóscopo se lo había dictado".

"Pero es que tiene razón", afirma Alfonso Arús. "Yo, es lo que hice. Cuando buscaba a una persona que hiciera los boletines informativos, lo primero, es que fuera géminis. Indiscutible, inapelable. Entonces, busqué géminis y el primero que me salió fue Marc Llobet", bromea el presentador.