Alfonso Arús destaca ser "muy fan del horóscopo del Maestro Joao" en el que "únicamente avecina cosas malas": "Es sensacional". "Aries, qué pena, no te conceden la hipoteca, pero tus padres cocinan muy bien", afirma el 'Maestro', que también tiene para Cáncer: "Estarás muy activa sexualmente, pero no vas a ligar".

A Libra el Maestro Joao avanza que en su oficina va a tocar un premio, pero lo advierte: "Con lo sosa que eres no llevas boleto, no se puede ser agarrada en la vida, ahora lo tienen todos y tú no".

Alfonso Arús destaca que "no hemos visto peores augurio desde la época de Estela Reynolds": "Vaticina cosas negativas despues de ofrecer un rayo de esperanza".