Se hace viral por reconocer en redes que le da "vergüenza" cobrar un sueldo por su trabajo porque en realidad no hace nada

El joven boliviano que protagoniza esta confesión viral se dedica a descargar camiones de frutas, pero ha encontrado un método muy efectivo para ello y no tiene que hacer ni un solo esfuerzo. Por eso, asegura, le da "vergüenza" cobrar.

Un joven boliviano se ha hecho viral por confesar en sus redes sociales que le da vergüenza cobrar un sueldo por no hacer nada. Al menos, eso es lo que él comenta en este vídeo que recoge Aruser@s. "Yo esto, Alfonso, no lo había visto nunca", admite Hans Arús.

En las imágenes vemos al chico sentado en un camión de frutas, lanzando piezas una a una al montón para que se descargue toda rodando, sin poner una sola pierna en el suelo. "Me da vergüenza cobrar mi sueldo. No hago nada. Estoy tirado, durmiendo [...] Me recuerdo a mí mismo que la vergüenza es robar y no estoy robando, pero...", reconoce.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra en desacuerdo con su reflexión: "Su trabajo es descargar la fruta. Le pagan un dinero por eso. ¿La fruta está descargada sí o no? Entonces, es un trabajo bien realizado. No debería avergonzarse, sino enorgullecerse de su ingenio".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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