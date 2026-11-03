Elena Godessart aplaude la tendencia de celebrar los divorcios por todo lo alto: "La gente va ahí a gritar todo tipo de rencor"

En Aruser@s, la colaboradora Elena Godessart ha aplaudido esta forma de festejar una nueva etapa y ha desvelado que en Madrid existe incluso un local llamado 'Sala de Despecho'.

En Aruser@s, tanto los emotivos 'sí, quiero' como los desenlaces amorosos tienen un hueco entre los virales. Es el caso de una joven de 37 años que ha reunido a sus mejores amigas para celebrar su divorcio y dar la bienvenida a una nueva etapa de su vida por todo lo alto.

"Ella lleva vestido, está cortando el pastel, con bengalas...Es como una boda sin el novio", ha comentado entre risas Alba Sánchez al ver las imágenes. Elena Godessart, por su parte, tiene claro quiénes se lo estarán pasando mejor en esta celebración: "Son las amigas que le han repetido infinidad de veces que deje a esa persona".

La colaboradora se ha mostrado muy a favor de esta tendencia y ha desvelado que en Madrid incluso hay un local pensado para desahogarse tras una ruptura: "Se llama 'Sala de Despecho' y la gente va ahí a gritar todo tipo de rencor", ha explicado.

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