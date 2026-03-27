El reto viral de Ibai Llanos sobre los prejuicios: ¿será capaz de adivinar el sueldo de una persona solo con verla?

Ibai Llanos reta a un grupo de amigos a ordenar a personas desconocidas por sueldo solo por ver su ropa de trabajo. Descubre en este vídeo el resultado.

Ibai Llanos ha hecho un divertido experimento con los amigos, a los que ha retado a adivinar características personales de unos desconocidos solamente por verles en persona. Nada más empezar el vídeo los youtubers tienen que ordenar a ocho personas por altura únicamente viéndoles la cara, no el resto del cuerpo.

Por otro lado, tienen que ordenar a cinco personas por su sueldo únicamente al verles su ropa de trabajo. Tras "una corazonada" Ibai Llanos pide al chico que va con una sudadera gris que se ponga el primero y.... ¡acierta! Es la persona que más cobra. "Soy ingeniero nube en una empresa en Suiza", explica el chico en el vídeo.

Tras verlo, Alfonso Arús destaca que "está muy bien esto": "Yo creo que si lo hiciéramos en Aruser@s, la gente pensaría que el que tiene más pasta es Llobet de largo y luego Ricou".

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