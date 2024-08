Una chica española se queja en este vídeo viral de los sueldos que tienen los jóvenes de su edad y hace una profunda reflexión al respecto. "Si tienes que compartir piso y la compra porque a ti solo no te llega, para ella no es un gran sueldo", explica Hans Arús antes de dar paso al testimonio de @afdezilustre.

"¿Qué sueldo, supuestamente bueno, no te permite vivir solo, tener gastos normales -sin que se te vaya la olla- y ahorrar? Si no te permite esas tres cosas, perdona que te diga, no es un buen sueldo", afirma.

La situación se agrava, asegura, cuando se vive en ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Málaga. "2.000 euros se te quedan cortísimos", insiste. "Preguntaos por qué vuestra familia hace 20 años con su primer sueldo podían plantearse irse a vivir solos, formar una familia o meterse en una hipoteca, ¿sois más tontos o hemos normalizado que suba todo menos los sueldos?", reflexiona.

