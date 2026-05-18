Ahora

ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados del 17M

Viral

Se hace viral por comerse habitualmente la carne picada completamente cruda: "Te sorprendería la cantidad de gente que conozco que hace eso"

Una tiktoker española se ha hecho viral por mostrar ante sus seguidores que se come la carne picada sin cocinar. El vídeo tiene ya más de tres millones de visualizaciones y ahora llega a Aruser@s para horrorizar a Alfonso Arús.

Se hace viral por comerse habitualmente la carne picada completamente cruda: "Te sorprendería la cantidad de gente que conozco que hace eso"

Tres millones de visualizaciones por comer carne picada cruda. Es lo que ha conseguido esta tiktoker que muestra en este vídeo viral que recoge Aruser@s cómo se come la carne picada sin cocinar. "¿A alguien más le pasa?", pregunta ella, mientras en el plató del programa de laSexta se escuchan gritos de espanto. "Cogería una cuchara y me lo comería así todo", insiste. Alfonso Arús cree que nadie más lo hace, pero Tatiana Arús lo saca de su error: "Te sorprendería la cantidad de gente que conozco que hace esto, no solo con la carne picada, sino también con las salchichas y las hamburguesas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y queda en manos de Vox mientras el PSOE toca suelo histórico
  2. La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
  3. La FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nada tienen que ver con el periodismo"
  4. Un terremoto de magnitud 5,2 sacude China y deja al menos dos muertos, un desaparecido y más de 7.000 evacuados
  5. El conductor que atropelló a ocho personas en Módena es un hombre de 31 años con problemas psiquiátricos
  6. Bardem carga contra la "masculinidad tóxica" de Trump, Netanyahu y Putin: "Van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte'"