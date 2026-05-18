Se hace viral por comerse habitualmente la carne picada completamente cruda: "Te sorprendería la cantidad de gente que conozco que hace eso"

Una tiktoker española se ha hecho viral por mostrar ante sus seguidores que se come la carne picada sin cocinar. El vídeo tiene ya más de tres millones de visualizaciones y ahora llega a Aruser@s para horrorizar a Alfonso Arús.

Tres millones de visualizaciones por comer carne picada cruda. Es lo que ha conseguido esta tiktoker que muestra en este vídeo viral que recoge Aruser@s cómo se come la carne picada sin cocinar. "¿A alguien más le pasa?", pregunta ella, mientras en el plató del programa de laSexta se escuchan gritos de espanto. "Cogería una cuchara y me lo comería así todo", insiste. Alfonso Arús cree que nadie más lo hace, pero Tatiana Arús lo saca de su error: "Te sorprendería la cantidad de gente que conozco que hace esto, no solo con la carne picada, sino también con las salchichas y las hamburguesas".

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