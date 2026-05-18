La viral reacción de máxima felicidad de un niño al encontrar el cromo de Messi

Los cromos del Mundial siguen desatando auténtica pasión entre los más pequeños y conseguir el de Messi se ha convertido en el gran sueño de muchos niños.

Si hay algo que sigue causando furor entre los niños son los cromos del Mundial, especialmente aquellos protagonizados por grandes estrellas del fútbol como Leo Messi.

En Aruser@s han mostrado el vídeo de un niño que se ha vuelto viral por su reacción de absoluta felicidad al encontrar el ansiado cromo del jugador argentino dentro de uno de los sobres.

El padre del pequeño grabó el momento exacto en el que el niño descubría que le había tocado Messi. Nada más verlo, el menor comenzó a gritar y celebrar emocionado, incapaz de contener la alegría por haber conseguido uno de los cromos más deseados.