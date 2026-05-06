Los gusanos de seda o cómo sacar de quicio a una madre que quiere estar implicada en la educación de su hijo

La creadora de contenidos Nuria Casas anuncia en este vídeo viral con emoción que en el cole le han dicho que tiene una sorpresa y que se la tiene que llevar a casa. Su actitud cambia cuando descubre que lo que hay dentro de la misteriosa caja son gusanos de seda.

La famosa creadora de contenidos Nuria Casas abre en redes un nuevo melón en materia de educación: ¿Gusanos de seda sí o no? La influencer está espantada porque acaba de descubrir que la misteriosa sorpresa que le tenían preparada en el cole de su hijo no es otra que una caja llena de estas larvas. "Os juro que quiero ser esa madre implicada en el cole, pero no me lo ponen fácil", dice con cara de asco. En Aruser@s, Alfonso Arús y Angie Cárdenas recuerdan que ellos en su infancia también tuvieron esta peculiar 'mascota'.

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