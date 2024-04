Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentarse a un juicio penal. Este, que ha comenzado recientemente, ya ha dejado numerosos momentos muy comentados entre la prensa gracias al comportamiento del magnate.

Como cuenta María Gómez, "en la sala no se permiten cámaras en el juicio pero sí que hay periodistas que cuenta que Trump está bastante relajado". Una periodista del New York Times ha contado que parecía que estaba durmiendo. Aunque no hay imágenes de ese momento, no sería la primera vez que el expresidente estadounidense se habría dormido en público.

"Ha descrito una tarde de Miki en Zapeando", apunta Quique Peinado. "Viendo a Trump, estoy esperando a ver qué tipo de ave anida en el pelo de Trump, está claro que ahí hay huevos", indica Dani Mateo. Para Berta Collado, en cambio, el pelo de Trump le recuerda más a un nido de gusanos de seda.