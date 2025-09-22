Aitana felicita a Plex por su cumpleaños desvelando las fotos más íntimas de su relación

Aitana ha sorprendido a Plex por su cumpleaños con una tarta junto a sus amigos en su viaje a Islandia. Además, la cantante ha publicado imágenes inéditas de ambos juntos, que puedes ver en este vídeo.

Aitana y Plex siguen con su viaje a Islandia, el lugar favorito de la cantante y donde compuso su última canción con Sebastián Yatra, 'Akureyri'. Allí ambos están de celebración y es que después de subir unas imágenes festejando su nominación a los Grammy Latino, la cantante ha compartido otras instantáneas para felicitar el cumpleaños a su chico, que cumple 24 años.

Aitana ha abierto el álbum más personal de su relación con el tiktoker y ha subido a sus redes sociales imágenes inéditas de ambos juntos. En el vídeo se puede ver cómo la joven ha subido fotos de los diferentes viajes que han hecho durante su relación como Ibiza, Indonesia o la actual Islandia.

Aitana celebr su doble nominación a los Grammy

"Aitana cada vez que está enamorada viaja con su chico", destaca Alfonso Arús, que analiza en este vídeo las fotos de la cantante en su "lugar favorito", Islandia, donde está pasando unos días con Plex.