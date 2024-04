"Estoy contrariado, he estado buscando el penalti de Belén Esteban y no lo ha tirado", confiesa Alfonso Arús. La ex tertuliana de televisión fue invitada al espectáculo organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos y tenía la misión de tirar el penalti en el 'Open shootout VIP', que consistía en que celebridades tirasen una pena máxima.

La princesa del pueblo fue elegida por el equipo Jijantes FC, el equipo de Gerard Romero. La colaboradora junto con sus sobrinos saltó al cesped del WiZink Center con la camiseta de su equipo, el nueve a la espalda y 'La Patrona' de nombre. A la hora de la verdad, con el balón ya en el piso, Belén Esteban asistió a sus sobrinos para que fueran ellos quién acabasen la jugada.

"Da un pase, que podría ser equivalente a un saque de honor, poco comprometido", manifiesta con tristeza el presentador del programa. Hans Arús le explica que lo que hizo la celebrity puede ser el famoso penalti indirecto que puso de moda Johan Cruyff. "Algo para los más genios del fútbol", explica el tertuliano. El conductor del programa también destaca que el portero no fue Iker Casillas como se anunció.