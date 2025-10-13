Graba toda la boda de su hermana en vídeo poniéndole los filtros más feos que encuentra: "Lo mato"

"¿Es un 'olé' o un 'nolé'?", pregunta Alfonso Arús a sus colaboradores quienes tras ver este vídeo viral tienen clara su respuesta. Y es que no hay nada que un hermano haga mejor que fastidiarle al otro hasta su boda.

¿Quién quiere un fotógrafo profesional el día de su boda cuando tiene siempre a mano a su querido hermano? Esto es lo que ha debido pensar la pareja que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s. Ellos han encargado esta tarea a su familiar, sin poder imaginarse los planes que esta persona tenía para que la producción quedara original.

Como vemos en estas imágenes, en los momentos más importantes de la ceremonia decide usar los filtros más chorra, horrorosos y ridículos que puede encontrar y le pone a los novios bigote, gafas, caras raras y abundante pelo.

Los colaboradores del programa de laSexta no dudan en pedir que este vídeo pase a los Arusoros, el ranking que recopila los mejores virales de la semana. "¡Qué cruel! ¡Lo mato!", grita Tatiana Arús entre risas.

"Hay uno que parece (Marc) Llobet", apuntan varios tertulianos.

