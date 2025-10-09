El reproche viral de una tiktoker a su marido: "Prefirió ir solo a una boda sin preguntarme, ¡qué morro!"

Dice que tiene poco tiempo de disfrutar con ellos".

Didi (@b_bydidi), creadora de contenido, se queja que su "maridín" decidió asistir solo a la boda de unos amigos, sin consultarle si ella quería ir. ¿La razón?: " Dice que tiene poco tiempo de disfrutar con ellos".

"¡A ver qué opináis vosotros!", exclama Alfonso Arús, antes de presentar el viral de Didi ( @b_bydidi), la creadora de contenido, quien plantea la siguiente reflexión: ¿qué pasaría si os invitan a una boda en pareja y tu novio prefiere ir solo y disfrutar de la ceremonia con sus amigos?

Según cuenta la tiktoker, su marido "declinó su presencia a la boda de sus amigos sin preguntarle si quería ir o no". "¡Qué morro! Quizás me hubiera gustado ir", dice la joven, visiblemente enfadada.

"Maridin y yo nunca tenemos tiempo solos, nunca tenemos tiempo de pareja, siempre estamos en la versión papá y mamá, pero él decidió por mí y ni siquiera me lo preguntó, porque dice que tiene poco tiempo de estar con los amigos", expone la joven, desvelando que esto supuso un "conflicto".

El plató de Aruser@s se divide tras el viral. "¿Le ha llamado 'maridín'? "Yo también iría solo", bromea Marc Redondo. Para Tatiana Arus, "cada uno va a su bola" en las bodas: "No tienen que estar pegados los dos en una boda, ¡qué más da que vaya con su mujer!".

Puedes ver todo el debate en el vídeo sobre estas líneas.

