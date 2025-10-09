Ahora
El reproche viral de una tiktoker a su marido: "Prefirió ir solo a una boda sin preguntarme, ¡qué morro!"

Virales de Aruser@s

El reproche viral de una tiktoker a su marido: "Prefirió ir solo a una boda sin preguntarme, ¡qué morro!"

Didi (@b_bydidi), creadora de contenido, se queja que su "maridín" decidió asistir solo a la boda de unos amigos, sin consultarle si ella quería ir. ¿La razón?: "Dice que tiene poco tiempo de disfrutar con ellos".

"¡A ver qué opináis vosotros!", exclama Alfonso Arús, antes de presentar el viral de Didi ( @b_bydidi), la creadora de contenido, quien plantea la siguiente reflexión: ¿qué pasaría si os invitan a una boda en pareja y tu novio prefiere ir solo y disfrutar de la ceremonia con sus amigos?

Según cuenta la tiktoker, su marido "declinó su presencia a la boda de sus amigos sin preguntarle si quería ir o no". "¡Qué morro! Quizás me hubiera gustado ir", dice la joven, visiblemente enfadada.

"Maridin y yo nunca tenemos tiempo solos, nunca tenemos tiempo de pareja, siempre estamos en la versión papá y mamá, pero él decidió por mí y ni siquiera me lo preguntó, porque dice que tiene poco tiempo de estar con los amigos", expone la joven, desvelando que esto supuso un "conflicto".

El plató de Aruser@s se divide tras el viral. "¿Le ha llamado 'maridín'? "Yo también iría solo", bromea Marc Redondo. Para Tatiana Arus, "cada uno va a su bola" en las bodas: "No tienen que estar pegados los dos en una boda, ¡qué más da que vaya con su mujer!".

Puedes ver todo el debate en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza
  2. La consejera andaluza de Salud presenta su dimisión por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama
  3. El Gobierno salva la jornada parlamentaria con la salida adelante del embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible
  4. Sánchez y el reto de pasar por el Senado: por qué es importante, qué preguntas tendrá que responder y qué pasa si no acude
  5. Red Eléctrica detecta "cambios bruscos de tensión" los últimos días y pide cambios urgentes por riesgo a otro apagón
  6. La ruta de la especulación en Barcelona: solo en el Eixample más de 100 edificios han pasado a manos de fondos de inversión