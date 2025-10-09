¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

PASTEL: Esta niña posa junto a su pastel de primer aniversario. A la hora de hacer la foto tardan un poco y eso hace que acabe encima de la tarta.

SEÑAL: En Rusia, un hombre sostiene un cable mientras su compañero está cortando una señal subido a lo alto de una escalera. De repente, parte de la señal cae e impacta directamente contra el chico que está a varios metros de altura, tirándolo al suelo.

AMANTE: Este es el momento en que el amante de una mujer, trata de escapar apresuradamente por el balcón de un edificio con unas sábanas anudadas (a lo rapunzel) cuando se vio sorprendido por la llegada del marido de ella. El público, expectante, ve como el hombre cae hacia el suelo cuando le faltan unos cuantos metros para tocar tierra. Tras hacerse daño en la pierna, el marido de la mujer baja del edificio y trata de perseguirle. Finalmente, el amante logra huir.

ESCALERA: La trabajadora de una licorería está en lo alto de una escalera comprobando el stock de uno de los productos de los estantes superiores. Esta, para no bajarse de ella, decide pegar varios saltitos hacia atrás, arrastrando la escalera con ella cuando, de repente, parte de la estructura de los peldaños se parte por la mitad, provocando la caída de esta hacia atrás.

PISCINA: Estas imágenes, captadas en el banquete de una celebración, muestran a una mujer, muy bien vestida, andando directa hacia una piscina. La señora, que cae al agua precipitadamente, pensó que la piscina, al no moverse el agua, era suelo de color azul.

ÁRBOL: En la ciudad estadounidense de Lancaster, un hombre está en lo alto de un árbol cortando sus ramas. Cuando corta con la motosierra la única que le queda, esta cae sobre él y lo tira al suelo precipitadamente. A pesar de la caída, el hombre se encuentra bien.

BICICLETA: Un grupo de amigos disfruta de una comida en casa de uno de ellos. De repente, dos conocidos llegan tarde con su bicicleta, no frenan y les acaban arrollando.

INFIEL: En un bar de copas, un hombre besa a una mujer cuando, de repente, su esposa irrumpe en escena. Esta le aparta la cara con la mano y le increpa la situación para, después, tirarle un abanico a la cara a la amante. Presa de su dolor, decide besar justo al hombre que está presidiendo la mesa, bajo la atenta mirada de su mujer que, a pesar de que intenta apartarlos, no lo consigue.

TRAMPA: En China, el trabajador de una tienda camina descalzo por su local hasta que pisa sin querer una trampa para ratones. Al hacerlo, su cara cambia completamente.

BALCÓN: Un hombre, completamente furioso, lanza un objeto por el balcón. Lo hace con tanto ímpetu que acaba cayendo él al vacío. Por suerte, según informaciones, el hombre, al caer de un primer piso, no resulta herido de gravedad.

