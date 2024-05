Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viralde una ginecóloga que cuenta un surrealista caso que le ha pasado. "En uno de los partos de esta semana me ha pasado una de las cosas más increíbles que me ha pasado con ningún acompañante", destaca la ginecóloga, que cuenta cómo la mujer llevaba "20 horas en trabajo de parto".

"Estaba cansada, la epidural no le terminaba de hacer efecto y cuando ya no podía más y quería tirar la toalla y pedirme que se la sacara, veo al marido jugando al Candy Crush", explica la ginecóloga, que destaca que le tuvo "que llamar la atención". "Le dije que tenía que estar con ella, apoyándole y haciendo lo que sea, cogiéndole la mano o secándole la frente", afirma la mujer, que destaca que le dijo de forma tajante que no podía "estar jugando al Candy Crush".

Desde el plató de Aaruser@s, Tatiana Arús alucina y afirma que ella, en su caso, lo mata. Por su parte, Angie Cárdenas que es de tener "poca vergüenza": "Que se prepare a partir de ahora porque cuando tenga al bebé, no va a jugar al Candy Crush en una buena temporada".