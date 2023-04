"Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe", recuerda Alfonso Arús. Quizá por ello, hoy el amor está en el aire y puede respirarse en el plató de Aruser@s. Hasta Patricia Benítez, la colaboradora menos romántica del programa, por no decir de la televisión, se ablanda con tanto gesto de amor eterno que los telespectadores narran a través de las redes sociales.

"Hay gente muy romántica. Yo no he tenido la suerte, pero existe", afirma la colaboradora justo antes de leer los comentarios de los espectadores. Un cuadro pintado, un viaje, una moto, un curso de pastelería o un corazoncito dentro de un huevo Kinder; cualquier detalle es bueno para demostrar los sentimientos. "Al final me va a llegar", reconoce la tertuliana.

"No es el momento ahora de desvelar intimidades, pero en más de una ocasión te habrá sorprendido con un regalo especial", le dice el presentador a Alba Gutiérrez para incitarla a contar su anécdota con su marido. "Al poquito tiempo de empezar a salir juntos me llevó a un balneario precioso y yo pensaba que tenía 'posibles', porque claro, el balneario era muy bonito. Después me confesó que le habían hecho precio. Pero yo me quedé prendada", confiesa.