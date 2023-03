"Cuando vamos avanzando en el embarazo, ¿todavía me quieres convencer de que no tienes antojos?", le pregunta Alfonso Arús a Alba Gutiérrez, quien hace algunas semanas en Aruser@s su futura maternidad. "Sí, sí que tengo. ¿Sabes qué me gusta mucho ahora? Las fresas con vinagre", reconoce la tertuliana.

"¡Aaaarg!", responde el presentador del programa, al que este postre no le parece una creación culinaria apetecible. Aunque algunos de sus compañeros están de acuerdo con el jefe, hay alguno que incluso le sugiere alguna nueva receta, como Angie Cárdenas, que le recomienda añadir bolitas de pimienta.

Pero la colaboradora está muy contenta con su descubrimiento. "¿Sabes que así se ponen más dulces? Me las hace mi suegro, que me trae unos táperes enormes y me los trae a casa", dice sonriente. Marc Redondo, por su parte, prefiere ponerles un poquito de azúcar por encima.