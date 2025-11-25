Georgina Rodríguez sube una foto con su vestido "del revés" en Doha y desata las teorías en este vídeo de Aruser@s

Tatiana Arús confiesa que esta fotografía de Georgina Rodríguez con un vestido "del revés", como anuncia la propia novia de Cristiano Ronaldo, la ha "dejado desubicada".

"Georgina Rodríguez sigue compartiendo imágenes de sus looks en Doha", explica Alfonso Arús, que destaca que es "todo un espectáculo". Por su parte, Tatiana Arús destaca en el vídeo principal de esta noticia que el color azul del vestido llega a difuminarse con la tonalidad del mar, que aparece detrás de la pareja de Cristiano Ronaldo.

Aunque, sin duda, lo que más llama la atención de la colaboradora de Aruser@s es que la propia Georgina Rodríguez ha dicho que posa "con su vestido del revés": "Me ha dejado desubicada porque lo he estado analizando y no sé si es porque ha tenido algún problema con su vestido, pero a mí me parece que está todo en su sitio".

"Puede ser el típico vestido que en función de cómo te lo pongas puede llegar a cuadrar", explica Tatiana Arús. Pero este no es el único vestido que ha desatado el debate en el plató de Aruser@s y es que hace unos días Alfonso Arús alucinaba con el vestido de hace casi 32 años de la modelo. "¿Eso no huele a naftalina?, un vestido de 32 años no sé yo...", reflexionaba Alfonso Arús tras ver a Georgina Rodríguez en este vídeo con un vestido vintage de 1994 en los Premios de la Moda en Doha.

