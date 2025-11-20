Ahora
El vídeo del encuentro de Donald Trump con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez ha compartido las imágenes de cómo se preparó para acudir con Cristiano Ronaldo a la cena con Donald Trump, cuyo encuentro puedes ver en este vídeo.

Georgina Rodríguez ha compartido imágenes de cómo se preparó para reunirse con Donald Trump. Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo se ha rodeado de los mejores, como el maquillador de Gigi Hadid o el peluquero de Demi Moore, entre otras.

La modelo ha elegido un vestido vintage que ya llevó Hilary Swank en 2005 para recoger su Oscar por 'Million Dollar Baby'. "Se puede adquirir en una conocida tienda de Londres", explica Tatiana Arús, que enseña cómo Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se miran en el espejo del ascensor antes de reunirse con Trump: "Georgina hace una última revisión de su espalda y su culete para ver que está todo perfecto".

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "esta ostentación de lujo le gusta a Trump". "Trump sabe con quién se rodea", destaca, por su lado, Tatiana Arús, que explica cómo se les ve de cómodos charlando en el vídeo.

