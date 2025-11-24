Alfonso Arús, al ver a Georgina Rodríguez con un vestido de hace 32 años: "No sé cómo puede oler"

"¿Eso no huele a naftalina?, un vestido de 32 años no sé yo...", reflexiona Alfonso Arús tras ver a Georgina Rodríguez con un vestido vintage de 1994 en los Premios de la Moda en Doha.

Georgina Rodríguez ha recuperado un vestido de diseño vintage para una entrega de Premios de la Moda en Doha. "Se trata de un diseño de 1994", destaca Tatiana Arús, que explica que es una iniciativa que apuesta por la moda sostenible y circular, por lo que reflexiona en el vídeo: "No sé si Georgina Rodríguez es una de las mejores embajadoras".

"A pesar de ser vintage luce como si fuera actual", destaca la colaboradora en el plató, donde Alfonso Arús duda de como puede oler "un vestido de hace casi 32 años".

Por otro lado, Georgina Rodríguez no ha sido la única famosa en acudir a estos premios. Lindsay Lohan tampoco se los ha querido perder. "Ha cambiado de cara, está muy rejuvenecida", destaca Tatiana Arús de la actriz en este vídeo, donde también enseña cómo han acudido otras famosas como Gisele Bündchen o Anna Wintour.

