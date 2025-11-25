Aitana confiesa a Ibai Llanos cómo conoció a Plex y sí, hubo mensaje privado de Instagram

Aitana y Plex han participado en uno de los últimos vídeos virales de Ibai Llanos, al que han confesado cómo empezó su relación.

Aitana y Plex han protagonizado este vídeo viral junto con Ibai Llanos, con el que juegan a 'Adivina la pareja'. Y es la pareja de famosos debe adivinar entre 10 personas cuáles son pareja. "La primera ronda es muy sencilla", explica Ibai Llanos, que destaca que "los 10 participantes entrarán de uno e uno para indagar en todo".

Aitana y Plex consiguen adivinar rápidamente la pareja y terminan acertando tres de cinco. Sin embargo, la cantante decide probar a cambiar dos de las parejas y, finalmente, acierta, logrando un resultado de cinco de cinco. "El juego es divertido", destaca Alfonso Arús, que reconoce que él seguramente no lograría adivinarlo.

Por otro lado, Ibai Llanos pregunta a los jóvenes cómo empezó su relación en este vídeo, donde Aitana confiesa que fue ella la que le envió un mensaje privado de Instagram al youtuber. "Le escribí yo", explica Aitana a Ibai Llanos, que le pregunta si le escribió a una foto. "No, le invité a mi premier", detalla la artista catalana en el vídeo, donde, rápidamente, recuerda que no fue exactamente así: "Espérate un momento, déjame pensar, no, fue al re...". Y cuando parecía que la cantante iba a decir que fue al revés, cambia la expresión para asegurar que "fue distinto".

Eso sí, insiste en que le invitó ella a su premier. Tras ver el vídeo, a Alfonso Arus no le queda claro y pregunta en plató: "Entonces, ¿quién fue el primero?". "En teoría, Aitana a Plex", detalla Tatiana Arús sobre los inicios de la pareja, que están pasando unos días en Maldivas.