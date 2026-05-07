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Los Aruser@s comentan el ranking de las frases más típicas de las madres españolas

En Aruser@s, Hans Arús rescata el último vídeo del creador de contenido Álvaro Casares, que ha desatado las risas en plató con algunas de las expresiones más míticas de las madres españolas.

Aruseros madres

Hans Arús muestra en Aruser@s el último vídeo de uno de sus creadores de contenido favoritos,Álvaro Casares, que esta vez ha conquistado las redes con un divertido ranking de las frases más típicas de las madres españolas.

Desde clásicos como "es la primera vez que me siento en todo el día" o "esto no es un hotel", hasta el mítico "¡a que voy yo y lo encuentro!". En el top 3 de su lista aparecen frases tan inolvidables como "mírame esto que me ha salido en el móvil", "¿si tus amigos se tiran por un puente, tú también?" o "cualquier día cojo la puerta y me voy". "Es sensacional", asegura Alfonso Arús entre risas, aunque reconoce que "hay muchas opciones que pueden ocupar el primer puesto".

Por su parte, Angie Cárdenas añade otra frase imprescindible al repertorio: "¿Siempre te tienes que fijar en el más tonto?".

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