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Met Gala 2026

Alfonso Arús compara el look de Georgina Rodríguez con el de Sudha Reddy en la Met Gala 2026: "Tocada y hundida"

En Aruser@s, Alfonso Arús analiza el debut de la empresaria india Sudha Reddy en la Met Gala 2026 y lanza una broma sobre Georgina Rodríguez tras comparar el valor de sus espectaculares estilismos.

Alfonso Arús compara el look de Georgina Rodríguez con el de Sudha Reddy enla Met Gala 2026: "Tocada y hundida"

En Aruser@s, los colaboradores comentan los estilismos más virales de la Met Gala 2026: desde Bad Bunny disfrazado de anciano hasta Georgina Rodríguez y su look inspirado en la Virgen de Fátima.

Otro de los momentos más virales ha sido el debut de Sudha Reddy, la empresaria india que deslumbró con una espectacular creación del dúo de diseñadores Falguni Peacock y Shane Peacock.

"Ha sido un estilismo valorado en 15 millones de dólares; eso quiere decir que ha multiplicado por dos el precio de lo que llevaba Georgina Rodríguez, ¡tocada y hundida!", comenta entre risas Alfonso Arús.

"Ojo al colgante que lleva, que es una barbaridad", añade Tatiana Arús, que recuerda la pieza más cara del look de Georgina: el rosario, valorado en siete millones de euros y diseñado por ella misma.

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