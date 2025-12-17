Georgina Rodríguez protagoniza la portada de Elle con su posado más natural

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s dos de los últimos actos de Georgina Rodríguez. Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo, que protagoniza la portada de la revista Elle, ha visitado un hospital en Abu Dabi.

Georgina Rodríguez ha visitado un hospital en Arabia Saudí, donde ha dado regalos a los niños hospitalizados. Por otro lado, la modelo ha protagonizado la portada de la revista Elle. "Siempre nos tiene que dar una de cal y otra de arena", destaca Tatiana Arús, que afirma que, para su gusto, "es de las imágenes más naturales de Georgina Rodríguez en cuanto a posado y estilismo".

"Vemos a una Georgina algo más cercana", destaca la colaboradora en plató, donde Alfonso Arús confiesa que le encantaría que "estas revistas tuvieran volumen": "Está muy plana, la revista es plana". "Tú abres la revista y de pronto salen dos tetas", bromea Alfonso Arús, que destaca que "podría protagonizar la portada Georgina y el siguiente número, Sydney Sweeney".

