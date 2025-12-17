Ahora
Los deseos poco convencionales para el Año Nuevo: "Que les salga trabajo a todos los tontos"

Con la llegada del cambio de año, los propósitos vuelven a ocupar conversaciones y algunos humoristas, como 'Achopatry' tienen claro sus deseos.

Los nuevos deseos para el Año Nuevo están a la vuelta de la esquina y, junto a los clásicos propósitos de salud, dinero y amor, también surgen mensajes cargados de sarcasmo. Es el caso del humorista Patricio León, más conocido como 'Achopatry', que no ha dudado en expresar su particular deseo para el próximo año.

"Mi mayor deseo para el próximo año es que les salga trabajo a todos los tontos, se queden sin tiempo libre y dejen de tocar los cojones", afirma el extremeño con contundencia.

En la misma línea se ha pronunciado el colaborador Óscar Broc, quien bromea asegurando que "no hay nada peor que un tonto con tiempo libre".

