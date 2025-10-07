Georgina Rodríguez estrena canal de Youtube "para conocerla mejor": "¿No le ha dado tiempo en su documental de tres temporadas?"

Alfonso Arús y Hans Arús reflexionan en este vídeo tras ver el nuevo canal de Youtube de Georgina Rodríguez: "Cuando dice que hay gente que no la conoce... pero si ha hecho ya 200.000 apariciones".

Georgina Rodríguez se ha abierto un canal de Youtube propio. Y es que, "hasta la fecha, usurpaba un poco el canal de Cristiano Ronaldo", asegura Tatiana Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia las primeras imágenes. Por ejemplo, la colaboradora de Aruser@s enseña uno de los primeros vídeos de la modelo. "Mostrando cosas que todavía no hemos dado la oportunidad a la gente de que conozcan", destaca Georgina Rodríguez en el vídeo, donde destaca que son "personas de carne y hueso". "Os quiere, Gio", se despide en el vídeo la joven.

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús se pregunta en el plató: "Cuando dice que hay gente que no la conoce, pero si ha hecho ya 200.000 apariciones". "Ella lo que dice es que la conozcan mejor", explica Tatiana Arús, que detalla: "El primer vídeo es el de 'bienvenidos al canal', el segundo es un vídeo con Cristiano Ronaldo para conocerles mejor y el tercero, es 'glamour en Venecia'".

"He de decir que el segundo me lo he visto y ha cogido un vídeo divertido que tenía con Cristiano de preguntas y respuestas y lo ha troceado", explica Tatiana Arús en el plató, donde Hans Arús responde tajante: "Si necesitas un canal de Youtube para conocer a alguien, ¿por qué tiene un documental con tres temporadas?, ¿ahí no le ha dado tiempo?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.