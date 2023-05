El presentador de Aruser@s está un poco preocupado porque no sabe cómo se van a tomar los gatos de Alba Gutiérrez le llegada de un nuevo miembro a la familia. La colaboradora, en avanzado estado de gestación, reconoce que aún no tiene la casa preparada, pero poco puede hacer ante las intenciones de los felinos, las que, como vemos en este vídeo viral, no siempre son las mejores.

"Esta pequeña está caminando por casa cuando de pronto el gato le pone claramente la pata y la tira al suelo. Además, luego disimula como si no hubiera sido él. Pero es obvio que lo hace con toda la intención del mundo", describe Alfonso Arús.

A Angie Cárdenas lo que más gracia le hace es la reacción de la niña, que se gira para señalarle. "No sabe decir que es el gato y dice que es el 'guagua'. Lo tiene clarísimo", asegura la tertuliana entre risas.