El estudio que pone patas arriba el matrimonio: ellas son más felices solteras y ellos, casados

¿Quién vive mejor, los solteros o los casados? La respuesta no sería la misma para hombres y mujeres. Así lo explica Farmacéutico Fernández en uno de sus virales, que Alfonso Arús ha recuperado en Aruser@s.

Según explica Farmacéutico Fernández, un estudio realizado por un catedrático de la Universidad de Londres habría llegado a la conclusión de que "las mujeres solteras son más felices y viven más que las casadas". En el caso de los hombres, sin embargo, otro estudio realizado por un catedrático de la Universidad de Pensilvania apuntaría justo en la dirección contraria: "los hombres casados serían más felices y tendrían una mayor esperanza de vida que los solteros". "Dicen que el grupo poblacional que registra mayores índices de felicidad es el de las mujeres sin hijos que nunca se llegaron a casar", añade el experto.

La afirmación no ha pasado desapercibida en el plató de Aruser@s, donde el debate sobre las diferencias ha quedado abierto. "Las mujeres de por sí somos muy cuidadoras y si solo nos cuidamos a nosotras vamos bien, pero si tenemos que repartir los cuidados, la mochila pesa", ha reflexionado Paula Silvestre.

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