¿Caminar 30 minutos o hacer sentadillas cada 45? La recomendación de un experto sorprende a Alfonso Arús

Un experto en ejercicio físico asegura que pequeñas dosis de actividad a lo largo del día pueden ser más beneficiosas que una caminata diaria.

"¿Es mejor caminar mucho o hacer sentadillas?", plantea Alfonso Arús al presentar la explicación del doctor en Ciencias del Ejercicio Alberto Ortega. El especialista asegura que "diez sentadillas cada 45 minutos son más efectivas que caminar 30 minutos al día" y defiende que "esas pequeñas dosis de movimiento marcan la diferencia".

La colaboradora de Aruser@s Paula Silvestre explica que esta recomendación está "especialmente dirigida a quienes pasan gran parte de la jornada sentados", ya sea trabajando o durante las vacaciones. "Lo que se busca es romper el sedentarismo y tener ese pico de actividad, idealmente de unos cinco minutos cada hora", señala la tertuliana.

Alfonso Arús, sin embargo, tiene clara su preferencia: "Yo, entre caminar media hora o las sentadillas, casi que prefiero caminar", bromea.

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