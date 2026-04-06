Una figura inflable de Jesucristo sale volando por las calles de Brasil y se hace viral: "Mira ese mortal hacia detrás"

Este 'Jesucristo' inflabe se ha hecho viral y protagoniza uno de los 'mandahué' del día en Aruser@s. Atención a las piruetas y acrobacias imprevisibles, pero magníficas, de esta figura por las calles de Brasil.

Si crees que en tu pueblo es donde salen las mejores procesiones de Semana Santa del mundo, este vídeo viral que emite Aruser@s demuestra que te equivocas. ¿O es que alguna vez habías visto a un Jesucristo volando?

Eso es lo que le ha ocurrido a esta figura inflable de Jesús, que se ha desplazado de esta manera tan curiosa por Brasil -aunque no sea en procesión- y que ha acaparado ya la atención de medio mundo, convirtiéndose en todo un fenómenode internet.

En el plató del programa de laSexta, los colaboradores no pueden contener las carcajadas. "Hace una acrobacia muy interesante. Mira ese mortal hacia detrás", señala Òscar Broc.

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