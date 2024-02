Bibiana Fernández sopló ayer sus 70 velas, aunque no lo parezca, porque lo cierto es que por ella no pasa el tiempo. 70 años en los que la artista ha tenido la oportunidad de encontrar grandes amigos que no han querido faltar a su fiesta, o mejor dicho, fiestón, que celebró en un conocido local de Madrid.

Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Vicky Martín Berrocal, Boris Izaguirre, Alaska y Mario Vaquerizo son solo algunos de los invitados a este eventazo que estuvo amenizado además por las actuaciones de otras personas muy cercanas a la actriz, como Loles León, la Terremoto de Alcorcón o las Nancys Rubias.

"Es la típica fiesta que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales", describe Tatiana Arús en Aruser@s al ver las imágenes del cumpleaños de Bibiana Fernández. Alfonso Arús felicita desde el plató a la artista.